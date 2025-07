MANOWAR трогнаха българската публика с емоционално ВИДЕО след фестивала Midalidare Rock

Снимка: Midalidare Rock In The Wine Valley 2025

В специално видеообръщение, публикувано в навечерието на участието си на фестивала Midalidare Rock 2025, Manowar за пореден път демонстрираха уважението си към българската публика и страстта си към живите концерти.

Лидерът на групата Джоуи Демайо се обърна директно към феновете със силни думи, подчертавайки, че за Manowar музиката никога не е била просто развлечение, а кауза, която свързва хората и премахва граници. Във видеото Демайо категорично заявява, че групата се връща в България, за да отдаде чест на своите фенове, които нарича „най-верните воини на метъла“. Той обърна специално внимание на силата на музиката да обединява различни народи и култури и обещава спектакъл, който ще остане незабравим.

Кадрите, придружаващи обръщението, показват архивни моменти от предишни български концерти на Manowar – изпълнения пред хиляди фенове, емоционални реакции от публиката и близки кадри на групата зад кулисите. Видеото на метъл легендите съчетава класически образи на метъл братство с конкретни послания за лоялност, вярност и свобода – теми, които Manowar последователно развива през годините.

Китаристът с надежда подчертава, че няма търпение с бандата да се върнат в България и отново да поднесат удивително шоу на Midalidare Rock скоро. Той отдаде признателността си на екипа на фестивала, като отбеляза колко много са се трудили, за да осъществят гостуването им в България и да направят невероятен концерт.

Самият концерт на Manowar в рамките на Midalidare Rock 2025 беше един от акцентите на фестивала, събирайки хиляди почитатели от цялата страна. Групата изпълни най-емблематичните си песни, като постави акцент върху албумите „Hail To England“ и „The Sign Of The Hammer“. Сцената и атмосферата на Midalidare Estate само подсилиха усещането за специален празник – както за феновете, така и за самите музиканти.