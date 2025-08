Създателят на Peaky Blinders Стивън Найт ще пише сценария на новия филм за "Джеймс Бонд"

След като Amazon MGM Studios обявиха Дени Вилньов за режисьор на следващия филм за Джеймс Бонд, студиото вече е избрало и сценарист за новата част от поредицата. По информация на Deadline, създателят на „Peaky Blinders“ Стивън Найт ще напише сценария на следващия филм за 007.

Продуценти на проекта са Ейми Паскал чрез Pascal Pictures и Дейвид Хейман чрез Heyday Films, а Таня Лапоан ще бъде изпълнителен продуцент.

След като Amazon MGM придобиха пълен творчески контрол върху поредицата тази година, компанията внимателно подбира екипа, който ще отговаря за развитието на новата продукция. Паскал и Хейман бяха първите привлечени към проекта, а след поредица от срещи с режисьори, студиото избра Дени Вилньов за режисьор.

Въпреки слуховете за потенциалния нов изпълнител на ролята на Бонд, източници посочват, че през последните седмици основният фокус е бил върху избора на сценарист, като са били проведени редица разговори с различни кандидати. През последните седмици британецът Стивън Найт е бил фаворит за позицията, но окончателното решение е било взето след негова среща с Вилньов, който в момента работи по следващата част на „Дюн“. Според източници, срещата се е състояла миналата седмица, а Вилньов официално е подкрепил кандидатурата на Найт.

Що се отнася до избора на нов актьор в ролята на 007, източници коментират, че решение по този въпрос няма да бъде взето скоро, тъй като Вилньов се концентрира върху завършването на „Дюн: Част трета“, а Найт работи по сценария.

Стивън Найт е създател, изпълнителен продуцент и сценарист на отличения с БАФТА сериал „Peaky Blinders“ с Килиън Мърфи, както и на продукции като номинирания за „Еми“ „Taboo“ (BBC/FX) и „See“ (Apple TV+), номинирания за БАФТА „SAS Rogue Heroes“ (BBC), както и „A Thousand Blows“ (Disney+), „This Town“ (BBC), „The Veil“ (FX) и „All the Light We Cannot See“ (Netflix), който получи няколко номинации, включително за най-добър лимитиран сериал на наградите „Златен глобус“.

Найт е също създател на световния телевизионен формат „Кой иска да стане милионер?“, по-известен у нас като "Стани богат". Първият му филмов сценарий „Dirty Pretty Things“ беше режисиран от Стивън Фриърс и откри Лондонския кинофестивал през 2002 г. Продукцията спечели четири отличия на BIFA, награда Humanitas и получи номинация за „Оскар“ за оригинален сценарий. Найт е сценарист и на „Eastern Promises“ и „Spencer“, номинирани за „Оскар“, както и на „Hummingbird“, „Locke“ и „Serenity“, които сам режисира.

Предстоящите му проекти включват филм по „Peaky Blinders“ и историческата драма „House of Guinness“ – и двата за Netflix.