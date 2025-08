Засякоха най-дългата светкавица в историята с дължина 829 км

Световната метеорологична организация (WMO) официално обяви нов световен рекорд за най-дълга светкавица, след като анализ на данни от 2017 г. показа, че мега светкавица с дължина 829 километра е преминала през централната част на Съединените щати. Явлението е регистрирано на 22 октомври 2017 г., като електрическият разряд е започнал в източната част на Тексас и е достигнал района край Канзас Сити, съобщават международни медии като BBC, CNN и National Geographic.

Рекордната светкавица надминава предишния рекорд от 2020 г., когато друг електрически разряд между Мисисипи и Тексас достигна 768 километра. Тогавашният рекорд беше потвърден през 2022 г. И двата случая са документирани благодарение на нови сателитни технологии и напреднали методи за дистанционно наблюдение, които позволяват изключително точни измервания на подобни природни феномени. Според WMO допустимото отклонение при измерването е плюс или минус 8 километра.

One lightning bolt just set a world record, zapping 515 miles from Texas to Missouri in an electrifying streak across the sky.⚡📏 https://t.co/o76GyRPLIh pic.twitter.com/8BbdqngBnJ