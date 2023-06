Тропически гори с размера на Швейцария са унищожени през 2022

Миналата година светът е загубил девствени тропически гори, чиято площ се равнява на тази на Швейцария, съобщават Франс прес и ДПА, позовавайки се на ново изследване, предава БТА.

Около 4,1 милиона хектара първични тропически гори са изчезнали, отчасти унищожени от пожари, но главно заради обезлесяването в резултат на човешката дейност.

Изчисленията, направени от Световния институт за ресурси (WRI) във Вашингтон, показват, че всяка минута изчезва горска площ с размерите на 11 футболни игрища.

Тропиците са загубили 10 процента повече първични тропически гори през 2022 г., отколкото през 2021 г., отбелязва Световният институт за ресурси, описвайки темпото на унищожение като "безмилостно".

Първичната гора - естествената гора, до голяма степен недокосната от човека, е от жизненоважно значение за опазването на биологичното разнообразие и складирането на въглероден диоксид.

В доклада се посочва, че особено силно засегнати продължават да бъдат тропическите гори в Бразилия и Демократична република Конго.

Най-тежко засегнатата страна е Бразилия, чиято унищожена горска площ съставлява 43 процента от световните загуби. Следват Демократична република Конго (13 процента) и Боливия (9 процента).



"Напът сме да загубим един от най-ефективните си инструменти за борба с изменението на климата, опазване на биоразнообразието и подпомагане на здравето и прехраната на милиони хора", каза директорът на Глоубъл Форест Уоч (Global Forest Watch).

Обезлесяването се е ускорило най-драматично в Гана и Ангола в Африка и в Боливия в Южна Америка.

