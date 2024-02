Учени откриха най-голямата змия в света в Амазонка (ВИДЕО)

Най-голямата змия в света е открита наскоро в тропическите гори на Амазонка от холандския биолог и телевизионен водещ на предавания за дивата природа професор Фрик Вонк.

С дължина 8 метра и тегло 200 килограма, северната зелена анаконда е наистина нещо като кошмар за тези, които се страхуват от змии. Нещо повече, учените едва сега са установили, че чудовищната анаконда принадлежи към свой отделен вид.

Подробна информация за откритието беше публикувана наскоро в списание MDPI Diversity, като се подчертават уникалните характеристики на тази огромна змия.

WORLDS LARGEST SNAKE DISCOVERED Researchers have found the world's largest anaconda in the Amazon rainforest. This monumental snake weighs 440 lbs, measures 26ft in length, and has a head comparable to a human's size. Source: Daily Mail pic.twitter.com/ljgBwre6a7

Вонк работи с екип от 14 други учени от девет държави. Заедно те установяват, че северната зелена анаконда е напълно отделен вид от зелената анаконда, която досега беше единственият официално признат вид зелена анаконда в Амазония.

“Генетично разликите са огромни“ - казва пред National Geographic Брайън Фрай, един от съавторите на изследването и биолог от Университета в Куинсланд - “Генетично те се различават с пет и половина процента. За да поставим това в контекст, хората се различават с около два процента от шимпанзетата.

Учените дават на новия вид анаконда латинското име Eunectes akayima.

“Думата "akayima" идва от няколко езика на коренното население на северната част на Южна Америка и означава голяма змия", каза Вонк, който също така е заснет да плува заедно със северната зелена анаконда, показвайки колко зашеметяващо масивна е змията в действителност.

“На видеото можете да видите най-голямата анаконда, която някога съм виждал - дебела колкото автомобилна гума, дълга 8 метра и тежаща над 200 кг — с глава, голяма колкото моята глава,” каза водещият.

