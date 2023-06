НАСА затвори четирима души в симулирана марсианска база за една година (ВИДЕО)

Четирима доброволци влязоха в симулиран марсиански хабитат като част от едногодишен експеримент на НАСА за проверка на устойчивостта на астронавтите към изолация и други стресови фактори, пише в. "Индипендънт", предава БТА.

В рамките на мисията CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) участниците ще живеят и работят в хабитат с площ 158 квадратни метра в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, Тексас.

Това е първата от три едногодишни симулации на мисии до Марс, всяка от които има за цел да оцени здравето и ефективността на членовете на екипажа, когато живеят в затворено пространство с ограничени ресурси.

CHAPEA's 4 person crew just entered their home for the next year. They're simulating a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars resource limitations in isolation and confinement. The door is officially closed and the mission has begun. Go Crew 1! pic.twitter.com/KKWKQ1opwg