Принц Хари и Меган Маркъл официално се отказаха от имението си в Уиндзор

Меган Маркъл и принц Хари официално се отказаха от жилището си в Обединеното кралство.

Според "ITV News" херцогът и херцогинята на Съсекс най-накрая са опаковали багажа си и са се изнесли от имението "Фрогмор". Всъщност служител на двореца заяви пред "Page Six", че двойката "току-що е напуснала" имота.

Въпреки че се преместиха в Калифорния преди три години, вилата, която се намира в имението Уиндзор бе официалната им резиденция във Великобритания. Хари дори бе отседнал в къщата през април, докато бе в града за съдебното си дело срещу "Daily Mail", но годишният доклад показва, че в момента "Фрогмор" е свободен.

74-годишният монарх Чарлз е започнал процеса на изселването им само ден след появата на шокиращите мемоари на принц Хари, озаглавени "Spare". В книгата си той отправи няколко бомбастични обвинения срещу вече разделеното си семейство, включително, че Кралят постоянно се шегува с него, че не е "истинският" му баща.

Колкото до необитаваното за момента имение - от дворецът все още не са издали официална информация на кого ще го поверят, но все повече се говори, че за нов собственик спрягат принц Андрю, който получи и голямо наследство след покойната си майка - кралица Елизабет II.

The cottage, refurbished by the couple and a Crown Estate property, was their last remaining foothold in the UK as the pair now live in California https://t.co/FK2SqcKemn