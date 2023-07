Хари Стайлс - поредният изпълнител, ударен в лицето с предмет по време на концерт (ВИДЕО)

Певецът Хари Стайлс беше ударен в лицето от предмет, хвърлен от човек от публиката, по време на концерт на изпълнителя във Виена, съобщи ДПА.

Видеоклипове от концерта в стадион "Ернст Хапел" в Австрия, публикувани онлайн в събота, показаха как поп звездата върви по сцената, докато предмет полита във въздуха и да го удря в лицето – близо до окото му. След удара той потръпва от болка и се навежда, държейки лицето си в ръце.

#HarryStyles was hit in the eye by an object during his concert in Vienna https://t.co/SvD6NBpFJx