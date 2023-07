Търсите си книга за лятото? Ето 10 изгряващи европейски писатели, които да прочетете

Често лятото е единственото време, в което можем да наваксаме с любимото си четиво. Предлагаме Ви десет от най-добрите произведения на най-забележителните изгряващи писатели в Европа.

“Penance” от Елиза Кларк

“Penance” разказва за убийството на тийнейджър в Crow-on-Sea „в навечерието на историческия вот за Брекзит“. Погледната през призмата на журналист, който се опитва да състави окончателният разказ за трагичното събитие, книгата има за цел да разгледа какво се случва с града в пробуждането на драматичната сага.

Кларк е включена в тазгодишния списък на Granta, известен с това, че определя бъдещите звезди писатели. “Penance” е вторият и роман, а първият “Boy Parts” е публикуван през 2020.

“Alindarka’s Children” на Алгред Бахаревич

“Alindarka’s Children” е дебютът на английски език на беларуския съвременен писател Алгред Бахаревич. В романа две деца бягат от превъзпитателен лагер в гората, в стил „Хензел и Гретел“. Лекарят в лагера иска да превъзпита децата да забравят родния си език, беларуския, и вместо това да говорят само на руски.

Тъй като някои части от книгата са написани на руски, преводачите трябва да взимат смели решения за това как ще представят езиковите промени.

„Нещата, които изгубихме“ Джиоти Пател

Дебютния роман на Джиоти Пател, „Нещата, които изгубихме“, проследява историята на Ник, който след смъртта на дядо си, започва да научава повече за миналото на семейството си и собствената си идентичност. Британско-индийска, историята на Ник се преплита с тази на майка му, Авани, и романът прескача напред-назад между хронологията на 18-годишния Ник и тази на майка му през 80-те години на миналия век, когато тя е била млада.

„Нещата, които изгубихме“ е публикуван през 2022, а през 2021 Пател печели наградата Merky Books New Writers’ Prize.

„Близо до дома“ на Майкъл Маги

Млад мъж на име Шон се завръща в Белфаст след като завършва английска филология, и въпреки че се предполага, че го очаква светло бъдеще, перспективите му се разминават. „Близо до дома“ разглежда последиците от размириците в Северна Ирландия и въздействието от невероятния натиск на травмите върху младите мъже.

Наблюдателят, на име Майкъл Маги, е един от десетте най-добри новелисти на 2023.

“Service” от Сара Гилмартин

Известният шеф готвач от Дъблин, Даниел Костело, е изправен пред обвинение в сексуално посегателство. “Service” разказва за последиците от редуващите се гледни точки на трима души след скандала, включително на самия готвач, съпругата му и бивш сервитьор.

Сара Гилмартин е критик в The Irish Times, драматург и писател. Дебютният и роман “Dinner Party”, публикуван през 2021, е включен в краткия списък за Newcomer of the Year на наградата An Post Irish Book Award.

“What You Need from the Night” от Лоран Петиманджин

Баща във Франция отглежда двамата си сина сам след смъртта на съпругата си. Живеейки в градче, където възможностите са ограничени, единият от двамата братя попада в местна крайнодясна група. Дейностите стават все по-насилствени, което води до решителната точка на пречупване за бащата и сина му.

“What You Need from the Night” е първият роман на Лоран Петиманджин. Той работи за Air France KLM.

“Dogs of Summer” на Андреа Абреу

В разгара на лятото на 2005 година на Канарските острови, десетгодишната разказвачка в “Dogs of Summer” е „погълната“ от мисълта за най-добрата си приятелка Изора. На прага на пубертета, разказвачката е фиксирана върху приятелката си, с чувства на ревност и желание.

Журналистката и писателка Андреа Абреу е включена в списъка на Granta с най-добрите млади испански новелисти за 2021.

“Identitti” от Митху Санял

В немския роман “Identitti”, блогърката и докторантка Ниведите се възхищава на един от своите професори по постколониални и расови науки. Това е така, докато не се разкрива, че всъщност професорът е бяла жена, представяща се за южноазиатка.

“Identitti” е дебютният роман на Митху Санял.

“Nothing special” от Никол Флеттери

Вторият роман на ирландската писателка Никол Флеттери разказва за историята на 17-годишно момиче, което живее в Ню Йорк и отпада от гимназията. Животът и се преобръща внезапно, когато е приета за машинописка от Анди Уорхол и се сблъсква с контракултурното движение.

Флаттери публикува още "Show Them A Good Time" и е носителка на наградата An Post Irish Book Award.

„Ръката на Полак“ от Ханс фон Трота

Немският историк Ханс фон Трота дебютира с романа си “Pollak’s Arm”, който разкрива живота на еврейския търговец на антики и директор на музея Лудвик Полак, живеещ в Рим, когато нацистите започват да събират еврейското население на града. Той разказва историята на живота си, докато часовникът тиктака, тъй като разполага с минимално време, за да избяга в убежище.

Фон Трота работи десет години като редактор на издателството Nicolai в Берлин.