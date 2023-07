Морска видра нападна сърфисти и отмъкна дъските им (ВИДЕО)

Агресивна морска видра напада сърфистите в Калифорния и отнема дъските им. Тя е забелязана в района от седмици, но напоследък е станала истински мародер.

На видео в Twitter се вижда как животното се качва на дъската на сърфист и буквално я отнема от него, като дори започва да я хапе.

Властите в Санта Круз са публикували предупреждение към сърфистите да внимават за опасната женска видра – любител на дъските на сърфистите, предава bgonair.bg.

OTTER DESTRUCTION: Wildlife officials are warning beachgoers to steer clear of an aggressive sea otter that has been seen going after surfers in Santa Cruz, California. https://t.co/fmScs06xOT pic.twitter.com/Pzs0bJ1Ynw