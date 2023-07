Ударно завръщане: Кайли Миноуг пусна нов летен хит (ВИДЕО)

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг отново е на върха с новия си хит "Padam, Padam". Това лято се очертава да премине под знака на изпълнителката и на първия сингъл от предстоящия ѝ албум. Продукцията "Tension" е планирано да излезе на 22 септември.

"Padam, Padam", чието заглавие е заимствано от песен от 1951 г. на френска певица Едит Пиаф, ще бъде сред хитовете на това лято, прогнозират музикалните експерти, пише БТА. И като доказателство за това Парис Хилтън пусна парчето на австралийката на едно от своите DJ партита в Лос Анджелис преди около месец. Това даде начална скорост на сингъла, който дотогава сякаш не беше получил достатъчно внимание от радиостанциите, писа в. "Дейли мирър". "Padam, Padam" излезе на пазара в средата на месец май.

We hear it and we know ❤️ @kylieminogue has only gone and PADAM (PADAM) it again, strutting back into the Top 10 🔥 https://t.co/jwqnUPS9PU pic.twitter.com/VKZHdygMmG — Official Charts (@officialcharts) July 14, 2023

Парчето се превърна в хит и на т.нар. прайд събития по целия свят това лято. По повод шествието в Лондон на 1 юли певицата Ариана Гранде сподели видео, в което танцува и припява "Padam, Padam". Тя също така написа в социалните мрежи "@kylieminogue перфектна си".

И вицепрезидентът на САЩ Камала Харис хареса хита на Кайли Миноуг и леко потанцува, чувайки ритмите на "Padam, Padam". Това се видя и от видеокадри, качени в официалния ѝ профил в Инстаграм. "Харесва ми. Харесва ми", каза за сингъла Харис по време на своя визита в бар в Ню Йорк, където отиде, за да изрази подкрепа към ЛГБТ общността. "Да! Това е песента на лятото!", заяви категорично водещият на токшоуто "Watch What Happens Live" Анди Коен, който разговаря с Камала Харис.

Новият сингъл на Миноуг завладя и потребителите на платформата Тик Ток - те харесаха заразителния ритъм, споделят дръзкото видео, в което певицата е облечена изцяло в червено и този цвят доминира, както и публикуват собствени интерпретации на танците.

Заглавието на хита "Padam, Padam" предизвика лавина от предположения и тълкувания какво е точното му значение. "Какво значи ли? Означава каквото искате да означава", обясни Кайли Миноуг в интервю за радио “Кепитъл”.

.@kylieminogue's "Padam Padam" returns to the top 10 on this week's UK singles chart at #10. It previously peaked at #8. pic.twitter.com/U853at1nPS — Billboard Charts (@billboardnewsb) July 14, 2023

Феновете възприемат думата "рadam" по доста различен начин - от поздрав за добре дошъл или за довиждане, до изразяване на одобрение. Според в. "Сън" най-големите ѝ почитатели дори са внесли петиция до издателите на Оксфордския речник на английския език с искане думата да бъде включена в следващия том. Засега не е ясно има ли отговор.

Кайли Миноуг призна, че успехът на песента и изключителната ѝ популярност в Тик Ток “изненада всички ни”, но пък целият екип е много щастлив.

През 2001 г. австралийката превзе върховете на световните класации с парчето "Can't Get You Out of My Head", а сега това е на път да направи и "Рadam, Padam".

Подготвяният "Tension" ще е 16-ият албум в музикалната кариера на Кайли Миноуг, както и първият от три години насам, след като през 2020 г. певицата издаде "Disco". От лейбъла "Би Ем Джи" (BMG), с който австралийката работи от около две десетилетия, определят 11-те песни в предстоящия албум като "еуфорични, … танцувални…, завладяващи поп мелодии".

"Започнах този албум като чисто бяла страница", казва певицата в разпространено прессъобщение. "За разлика от последните два албума този нямаше тема... Искам да отбележа индивидуалността на всяка песен…", добавя австралийката, която през месец май навърши 55 години.

В разгара на еуфорията около "Рadam, Padam" Кайли Миноуг намекна, че планира да изнесе поредица от концерти в Лас Вегас, съобщи изданието "Билборд". Това се смята за престижен ангажимент, а австралийката не се е изявявала в Лас Вегас, въпреки че е на музикалната сцена вече 35 години и има много богата дискография.

По време на свое участие в предаването "Watch What Happens Live" на въпрос на водещия Анди Коен дали планира изяви в Лас Вегас, Кайли Миноуг загадъчно каза: "Много е вероятно". И вече са в ход предложения къде и кога точно ще представи своето шоу.