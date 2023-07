Сам Смит на разходка с ново гадже, облечен с поличка (СНИМКА)

Сам Смит заложи на удобството, докато се разхождаше с гаджето си Кристиан Коуан в Ню Йорк в сряда.

31-годишният изпълнител, която използва местоимението "те“ за себе си , се наслаждаваше на горещото време в бяла плисирана пола, съчетана с подходящ потник.

Междувременно Кристиан заложи на изцяло черна спортна визия, включваща овърсайз топ и къси панталони.

Sam Smith dons a white skirt for stroll with boyfriend in New York https://t.co/hx9ChtxRCa pic.twitter.com/t2A4DoV0iE — Daily Mail Online (@MailOnline) July 20, 2023

Двойката предизвика слухове за запознанства през последните месеци, тъй като на няколко пъти бяха забелязани да излизат заедно.

По-рано тази година те посетиха заедно спектакъла Some Like It Hot на Бродуей. Те също така се появиха с еднакви тениски по време на прайда в Ню Йорк.

Въпреки че прекарват много време заедно, те все още не са потвърдили дали се срещат.

"Никога не съм играл по правилата. Обичам хората и в когото се влюбя, в него се влюбвам. Не знам кой ще бъде той", казва Сам пред The Sun.

"Сега не знам какъв ще е полът му, ако трябва да съм съвсем честна, и това е освобождаващо - да не се ограничаваш до една категория хора. Просто се влюбвам в когото и да е.“

Излизането идва след много рискованото изпълнение на Смит на фестивала Mad Cool в Мадрид по-рано този месец.

Смит се осмели да се разголи, като се вмъкна в черен украсен корсет, мрежест чорапогащник и оскъдни черни панталони за своя ред на сцената, припомня vesti.bg.

Сам щастливо демонстрира фигурата си в приковаващия вниманието ансамбъл, който съчета с високи до бедрата черни дантелени ботуши и черно-червени дантелени ръкавици.

Sam Smith performando "Unholy" em seu show em Madri.pic.twitter.com/UiMogiS5HN — PAN (@forumpandlr) July 11, 2023

Към музиканта на сцената се присъединиха няколко оскъдно облечени танцьорки за приковаващото вниманието съчетание.