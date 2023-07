Режисьорът на "Титаник" отрече слуховете, че ще прави филм за потъналата подводница

Джеймс Камерън развенча слуховете, че работи върху филм за скорошната имплозия на подводницата OceanGate, инцидент, който отне живота на всичките петима души на борда, и нарече твърденията „обидни“.

Режисьорът и известен дълбоководен експерт туитна страстна бележка до последователите си миналата събота, след като The Sun публикува доклад, озаглавен: „Гмурнете се дълбоко Режисьорът на „Титаник“ Джеймс Камерън преговаря с голяма мрежа за стрийминг за създаване на драматичен сериал за обречената подводница „Титан“.

В статията се твърди, че „вътрешен човек“ е казал на изданието, че Камерън „е първият избор за режисьор“ на филм за събитията на подводницата „Титан“.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.