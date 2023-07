Властите в Малайзия прекратиха музикален фестивал заради гей целувка на сцената (ВИДЕО)

Властта в Малайзия прекрати музикален фестивал в столицата Куала Лумпур, след като по време на концерт в петък фронтменът на британската рок група "1975" целуна барабаниста и разкритикува законите, ограничаващи правата на ЛГБТ общността в страната, предадоха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

"Няма да бъде направен компромис с никой, който оспорва, омаловажава и нарушава малайзийските закони", заяви министърът на комуникациите Фахми Фадзил в публикация в Туитър, след като се срещна с организаторите на форума "Good Vibes". Тридневното събитие трябваше да продължи до неделя.

Участията в Малайзия на британската група "1975" са забранени, обявиха от правителствена комисия, която наблюдава културните изяви и заснемането на филми от чуждестранни граждани.

Еднополовите връзки са престъпление в Малайзия, където мюсюлманите са мнозинство. Правозащитни организации предупредиха за нарастваща нетърпимост в страната към лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални.

Във видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, се вижда как фронтменът на "1975" Мати Хийли целува басиста Рос Макдоналд, след като е произнесъл изпълнена с ругатни реч, в която критикува позицията на малайзийското правителство по въпроса за еднополовите връзки.

Watch the controversial moment that copped British pop rock band The 1975 a ban from performing in Malaysia.



Homosexuality is a crime in the country, carrying a maximum penalty of 20 years imprisonment with whipping.



