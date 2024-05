Почина басистът на американската поп-рок група Train Чарли Колин

Почина Чарли Колин, басист и съосновател на американската поп-рок група Train, известна с хитове като Drops of Jupiter и Meet Virginia, съобщи Асошиейтед прес. Той бе на 58 години.

Сестра му Каролайн Стивънс потвърди пред Асошиейтед прес смъртта на брат си. Колин е починал, след като се подхлъзнал и паднал под душа, докато бил при свой приятел в Брюксел, Белгия, съобщи сайтът Ти Ем Зи, цитиран от БТА.

