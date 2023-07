Появата на гигантска риба в Тайван вещае унищожително събитие (ВИДЕО)

Запечатаха на камера невероятния момент, в който водолази се сблъскват с изключително рядка гигантска риба, за която се смята, че предсказва земетресения край бреговете на Тайван. Гигантската риба гребец с блестящи сребристи люспи е забелязана да плува страховито изправена близо до район Руифанг в Тайпе.

По тялото на тялото ѝ се забелязват няколко дупки, за които се предполага, че са ухапвания, нанесени при бягство от нападение на акула.

Един от водолазите протяга ръка, за да погали рибата, известна като "риба-земетръс", която се размърдва при докосването, пише Daily Mail.

Това мистериозно морско животно, за което се твърди, че е предвестник на земетресенията, е дълго най-малко 3 метра и има изпъкнали кръгли очи.

Инструкторът по гмуркане Уанг Ченг-Ру, който е заснел срещата, казва: "Гмурках се с групата и веднага разпознахме рибата-земетресение. Това беше много специална среща, тъй като никога досега не бях виждал такава в реалния живот.

В тялото на рибата имаше дупки, които вероятно са от нападение на акула. Надявам се, че това не е лошо предзнаменование. "

This extremely rare 36 ft metallic fish is called an oarfish pic.twitter.com/BK0UqXP0pw