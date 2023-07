Меркурий също си има полярно сияние

Сондата "Бепи Коломбо" откри полярни сияния на Меркурий - една от най-малко проучените планети в Слънчевата система, съобщи сайтът Спейс.

По-рано се смяташе, че това явление е невъзможно, тъй като Меркурий е почти напълно лишен от атмосфера и магнитосфера.

Учени от Института по астрофизика и планетни изследвания анализираха данните от сондата и откриха, че сравнително нискоенергийните електрони, които обикновено захранват полярните сияния, могат да се ускорят в зоните на зората на Меркурий и след това да се натрупват по линиите на магнитното поле от тъмната страна. Тъй като атмосферата на Меркурий е невероятно разредена в сравнение с тази на Земята, тези електрони не попадат във въздуха, а удрят повърхността, създавайки рентгенови полярни сияния.

News from @BepiColombo! 🛰️ With @JAXA_MMO the @esa/@JAXA_en mission to #Mercury has revealed how electrons raining down onto the planet can trigger high-energy #auroras. The paper by Aizawa (@IRAP_France) et al. is now online @NatureComms. Press release: https://t.co/JEqiiZ6bME pic.twitter.com/wTwGPIqoKf