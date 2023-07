Почина Ранди Майснер - един от основателите на "Eagles"

Ранди Майснер, съосновател на легендарната рок група „Eagles“, басист и вокалист, почина, се казва в съобщение на официалния сайт на групата. Той е бил на 77 години, съобщава Си Ен Ен.

"The „Eagles“ с тъга съобщават, че членът-основател, басист и вокалист Ранди Майснер почина на 26 юли в Лос Анджелис на 77-годишна възраст поради усложнения от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)", гласи съобщението. "Ранди беше неразделна част от „Eagles“ и допринесе за ранния успех на групата. Неговият вокален диапазон беше изумителен, както личи от характерната му балада "Take It to the Limit"," съобщиха официално от групата в каналите си в социалните мрежи.

Музикалната кариера на Майснер започва в групата „Stone Canyon Band“ на Рик Нелсън като неин вокалист и басист. По-късно той се присъединява към кънтри-рок групата „Poco“ като неин басист през 60-те години на миналия век, преди да създаде „Eagles“ през 1971 г. заедно с оригиналните членове на групата - Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лийдън, пише БГНЕС.

Майснер допринася за някои от най-емблематичните песни на „Eagles“, сред които "Try and Love Again" и "Take it to the Limit", и е признат за работата си по албуми като "Eagles", "Desperado", "On The Border", "One of These Nights" и "Hotel California".

През 1988 г. е включен в Залата на славата на рокендрола заедно с "Eagles".