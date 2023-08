Били Айлиш озадачи феновете си със странно селфи със свалени гащи на тоалетната чиния

Били Айлиш сподели странно селфи в своя Instagram профил. На снимката 21-годишната носителка на множество награди "Грами" се е снимала със свалени панталони, докато е седнала на тоалетната чиния. Изглежда, че се намира в обществена тоалетна с огледало с дължина до пода, разположено точно пред нея.

Били скри по-голямата част от лицето си с мобилния си телефон и беше облечена в своята любима комбинация от торбеста тениска и панталон. Изпълнителката на „Bad Guy“ пусна на фон на снимката хитовото парче „Hard in da Paint“ на Waka Flocka Flame. Няколко часа по-късно Били сподели изключително близък план на лицето си, пише vesti.bg.

Тя изглеждаше не носеше грим, а върху черната си коса беше сложила синя шапка с щампа на звезди.

Gente? Billie Eilish via Stories do Instagram. 🤔 pic.twitter.com/2swtliG1Yd — Info Billie Brasil (@InfoBillieBR) August 2, 2023

Постът ѝ идва само два месеца след като зашлеви шамар на потребителите на социалните медии, които критикуваха променения ѝ стил.

Към селфи, на което върти очи, изпълнителката написа: "Писмо до някои коментари, които виждам понякога...

През първите 5 години от кариерата си бях абсолютно подигравана от вас, глупаци, за това, че бях с момчешки вид и се обличах така, както се обличах, и постоянно ми казвахте, че ще бъда по-секси, ако се държа като жена. А сега, когато се чувствам достатъчно комфортно, за да облека нещо поне малко женствено или прилягащо, аз се ПРОМЕНИХ и съм продажна.“

В защита на стила си, наскоро изпълнителката на хита „Happier Than Ever“ се обърна към хората, които изразиха мнението си за това, че се облича както в женствени, така и в момчешки дрехи.

"Оставяйте жените да съществуват!" :)))), заяви Айлиш в отговор на необоснованите мнения.

Миналата година Айлиш заяви в интервю за Highsnobiety, че според нея "хората са я приемали" "по-сериозно" заради "по-мъжкия ѝ начин на обличане" през цялата ѝ кариера. "Ако бях по-женствена и момичешка, хората щяха да ме уважават много по-малко", настоява тя.

На този етап от живота си певицата заяви, че е "зажадняла и развълнувана от всичко" - от това, че наскоро завърши турнето си Happier Than Ever, до спечелването на "Оскар" за баладата си за Джеймс Бонд "No time to die".

"Мога да си избода очите, като си помисля за това", каза изпълнителката на "Happier Than Ever".