Предшественик на синия кит вероятно е бил най-тежкото животно на планетата (ВИДЕО)

Предшественик на синия кит вероятно е бил най-тежкото животно на всички времена, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Фосилите на древния мастодонт, наречен Perucetus colossus, са открити за първи път в Перу през 2010 г. Тогава научният екип, чието изследване е публикувано в сп. "Нейчър", е изчислил, че този вид се е срещал преди 39 млн. години, а средното му тегло е достигало 180 тона.

