Яхтата, на която принцеса Даяна прекарала последната си лятна ваканция, потъна край Френската ривиера

Яхта, на която британската принцеса Даяна и Доди ал Файед летуваха в Сен Тропе в последните дни от живота си, потъна край югоизточното средиземноморско крайбрежие на Франция, съобщи Мейлонлайн, предава БТА.

Според изданието яхтата, на която Даяна и Ал Файед прекарват последната си лятна ваканция дни преди гибелта им в автомобилна катастрофа в Париж, е била пробита след сблъсък с неизвестен обект на около 30 километра от брега на Болийо-сюр-мер на френската Ривиера. При индицента на борда на яхтата са плавали седем души, никой от тях не е пострадал. Капитанът е изпратил сигнал за помощ, на който са се отзовали спасителни лодки от Антиб. Няма пострадали, но яхтата е потънала.

Superyacht used by Princess Diana during her final summer holiday in France before her death sinks off the French Riviera https://t.co/7SdM1qULNW