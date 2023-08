Семейство Бекъм си купува огромно имение на Балканите

Една от най-известните звездни двойки Виктория и Дейвид Бекъм купуват луксозна вила на Адриатическо море, по-специално близо до Тиват в Черна гора, пише британският Телеграф.

Луксозната вила се намира в град Доня Ластва, който предлага невероятна гледка към морето, и е разположена върху парцел от 4200 квадратни метра.

The famous England #footballer #DavidBeckham and his wife Victoria holiday in #Montenegro, to the mega-famous rich #SvStefan island: https://t.co/a8ebWGev5T#Boka_Group #Montenegro pic.twitter.com/NFVENjWBdd