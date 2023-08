Синът на Арнолд Шварценегер шокира с драстично отслабване (СНИМКИ)

Синът на Арнолд Шварценегер - Кристофър - изглежда неузнаваем, показвайки напълно нова оформена фигура по пътя си към фитнеса.

Синът на филмовата звезда и бивш губернатор на Калифорния работи върху трансформацията на здравето си от 2020 г. насам и вече с гордост може да покаже новия си образ. Смята се, че 25-годишният Кристофър е започнал промяната си преди дипломирането си от университета в Мичиган, пише Mirror.

Макар да не попада често под светлините на прожекторите, през изминалите дни всички погледи със сигурност бяха насочени към него, когато беше забелязан да се качва в джип след тренировка във фитнес зала в Лос Анджелис. Кристофър се опитваше да се скрие от папараците, но те успяха да запечатат новите мускули на звездния наследник.

