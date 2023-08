Новата "Снежанка" възмути сина на създателя на оригинала от 1937 г. (ВИДЕО)

Синът на аниматора, който режисира оригиналната версия на "Снежанка и седемте джуджета" на Disney, заклейми римейка, в който главната роля ще изпълни Рейчъл Зеглър. 22-годишната актриса и певица, изгряла в "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг, вече получи много критики от зрители заради коментарите си, че съвременната Снежанка ще бъде много по-различна, предава в. Сега.

"Оригиналната анимация излезе през 1937 г. и това е много очевидно. Фокусът е върху любовната история с мъж, който буквално я преследва. Откачено! Така че този път не направихме това", коментира Рейчъл Зеглър пред Extra TV още от края на 2022 г. "Написахме една Снежанка, която няма да бъде спасена от принца и няма да мечтае за истинската любов; тя ще мечтае да бъде лидерът, който знае, че може да бъде", заяви актрисата в друго интервю.

Думите ѝ ядосаха мнозина, които смятат, че младата актриса иска тотално да промени историята. Самата тя казва, че само веднъж е гледала анимационния филм и повече не е искала да го поглежда. Слушайки интервютата ѝ, интернет потребители дори подозират, че Зеглър няма представа, че анимацията е базирана на приказка на Братя Грим.

The problem Disney has right now is the people running Disney hate Disney’s history.



Whether it is this Snow White movie or Stars Wars Episode 8 where they ruin Luke’s image … Disney is filled with “creators” seeking to destroy the characters.



🔊



pic.twitter.com/KiEvTtf5Nc