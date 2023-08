Култовата роля, която за малко да съсипе кариерата на Джордж Клуни

Джордж Клуни може и да е едно от най-големите имена в Холивуд днес, но една роля, и то доста култова, почти срива кариерата му.

Макар Клуни да изиграва ролята на култовия герой Батман във филма "Батман и Робин" от 1997 г. - той смята това за големият си провал. Актьорът твърди, че режисьорите са отказали да работят с него след този филм, пише в. "The Sun".

За щастие нещата се променили едва след като той работил с режисьора Стивън Содърбърг по филма "Извън контрол" от 1998 г.

George Clooney doesn’t even like it. But, it is the cheesiest film in the Batman franchise and the one that most closely resembles the Adam West legacy. I think it’s great. Everyone is great in it. pic.twitter.com/TvaVI6t0qi