Елтън Джон е бил хоспитализиран след инцидент в дома му

Британският певец, пианист и композитор Елтън Джон е бил хоспитализиран за кратко с наранявания, получени при падане в дома си във френския град Ница, съобщава изданието Nice-Matin, предава "Фокус".



Според вестника артистът е откаран в болница в Монако в неделя вечерта с леки наранявания.

Elton John rushed to hospital and treated for injuries after suffering fallhttps://t.co/PbOP58hHzz pic.twitter.com/CjpwYJ7N8P