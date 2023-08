Музиката на Моцарт действа като болкоуспокояващо за бебетата

Музиката на Моцарт действа успокояващо на бебетата. Тя може да облекчи болката по време на малки медицински процедури, показва проучване от университета "Томас Джеферсън" във Филаделфия, съобщава „Сайънс Алерт“.

Преди да им бъде взета кръв от лекар чрез стандартна процедура за убождане в петата, на малко повече от половината от бебетата в продължение на 20 минути била пусната успокояваща инструментална приспивна песен на известния музикант. Другата половина изчаквали в тишина.

Обикновено, когато на новородените им предстои лека болезнена процедура, им се дава малка доза захар като успокояващо. Две минути преди убождането на петата на всички бебета била дадена захароза, за да се облекчи леко болката им. Приспивната песен звучала по време на убождането на петата и продължавала около пет минути след това. На родителите не било позволено да прегръщат физически бебетата си по време на изследването.

Изследовател редовно оценявал болката на бебетата, като използвал изражението на лицето, плача, дишането, движенията на крайниците и бдителността. Изследователят носел шумоизолиращи слушалки, така че не знаел дали музиката звучи или не.

В крайна сметка новородените, които били изложени на въздействието на Моцарт, показали "статистически и клинично значимо" намаляване на резултатите по Скалата за болка на новороденото (NIPS), като това важало преди, по време и след убождането на петата.

If music be the ultimate pain reliever.



Study finds #mozart lullabies ease the pain newborns feel during the infant heel prick test.

Have you used music with your patients?



Practice the skill in simulation with these. Music accompaniment optional 🎵#heelpricktest #newborncare pic.twitter.com/RMpJzKf8H8