След 4-годишен брак: Джо Джонас и Софи Търнър се развеждат

Джо Джонас е започнал процедура по бракоразводен процес със съпругата си Софи Търнър, съобщава People.

Двамата се женят през 2019 г., като имат 2 церемонии - една в Лос Анжелис и една във Франция - и са родители на 2 деца.

Агентите им все още не са коментирали официално новината.

