Звездната публика: Принц Хари, Ди Каприо и Селена Гомес на мач на Лео Меси (ВИДЕО)

Няма друг спортист от световна величина, който да привлича публика така, както Лионел Меси. Показа го и мачът от "Мейджър Лийг Сокър" в неделя между "Интер Маями" и ФК "Лос Анджелис".



Дълъг списък от имена на знаменитости, наблюдаваха от трибуните победата на "Интер Маями" с 3-1 в Калифорния, включително принц Хари, холивудските звезди Леонардо ди Каприо, Оуен Уилсън, Едуард Нортън и Уил Феръл – който е съсобственик на LAFC, актрисата и музикант Селена Гомес и други.

