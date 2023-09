Почина директорът на екипа, клонирал първото животно в света (СНИМКИ)

Британският учен Иън Уилмът, ръководител на екипа, който през 1996 г. влезе в историята с първия клонинг на животно - овцата Доли, е починал на 79-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на съобщение на университета на Единбург, Шотландия.

Уилмът постави началото на глобална дискусия за етиката на клонирането, когато обяви, че неговият екип от университетския институт "Рослин" е клонирал Доли, използвайки ядрото на клетка от възрастна овца.

Breaking News: Ian Wilmut, the British scientist who led a team of scientists in Scotland that first cloned a mammal, Dolly the sheep, is dead at 79. https://t.co/xgXHczBFos pic.twitter.com/s6vmAewFnU