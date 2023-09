Двойна дъга се появи в небето над Ню Йорк точно на 11 септември (ВИДЕО)

Жителите на Ню Йорк успяха да се насладят на невероятно красива двойна дъга на паметна дата за мегаполиса – на 11 септември 2023 година се навършиха 22 години от атентатите срещу кулите близнаци на Световния търговски център, в които по официални данни загинаха 2977 души.

Мег Уол, жителка на Голямата ябълка, заснема спиращите дъха цветове, озаряващи небето, от прозорците на апартамента си в Горен Ийст Сайд в понеделник след следобедна гръмотевична буря.

"Най-лудото нещо, което съм виждала през живота си", написа Уол под клипа, който веднага стана популярен и бързо събра милиони гледания.

Във видеото двете дъги се простират над центъра на Манхатън, като една от тях изглежда се появява близо до самия Световен търговски център.

Мнозина останаха развълнувани от зашеметяващата гледка и заявиха в коментар под клипчето, че не е случайно, че двойните дъги се появяват именно на 11 септември.

"Чувствам го като послание към всички, които все още са тук. Светът може да бъде красив, дори по време на траур и скръб", заяви един от тях.

„2 дъги на 22-рата годишнина!“, коментират още потребителите.

Apparently, there was a double rainbow over New York City today, 9/11. pic.twitter.com/379blPJQMI

Според други, дъгите са знак, че жертвите от 11 септември бдят над своите близки, пише ladyzone.bg.

"Те бдят над нас", заяви втори човек. "Чуват виковете ни. Това е обещание, че небето е истинско. Красиво."

Репортерът на CNS News Нанси Чен също успява да заснеме природното явление и го описва като "най-ярката дъга, която съм виждала през живота си - и то двойна."

AMAZING:



There is a double rainbow spanning across the New York skyline right now on the 22nd anniversary of 9/11.



God is so good. pic.twitter.com/Fw17lGa0Uf