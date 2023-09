Приеха Лиъм Пейн от One Direction по спешност в болница

Лиъм Пейн беше откаран по спешност в болница със силна болка от сериозна бъбречна инфекция.

30-годишният бивш изпълнител на One Direction се разболя по време на пътуване до езерото Комо в Италия с приятелката си Кейт Касиди.

Liam Payne rushed to the hospital with severe kidney pain during Lake Como trip with girlfriend. Recurring issue, led to tour cancellation. Doctors investigating. Wishing him a speedy recovery! #LiamPayne #OneDirection pic.twitter.com/NaUXIg83SZ