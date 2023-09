Принцеса Марта Луиз ще се омъжи за своя "шаман" през август догодина

Принцеса Марта Луиз, най-голямата дъщеря на краля на Норвегия Харалд Пети и кралица Соня, и нейният американски годеник Дурек Верет, самопровъзгласил се за "шаман", ще се оженят на 31 август 2024 г., съобщи АФП, позовавайки се на двойката, предава БТА.

За разкритата през 2019 г. връзка на 51-годишната принцеса и 48-годишния "шаман Дурек" се изписа много в скандинавското кралство, където методите от алтернативната медицина и позициите, заемани от въпросния духовен водач, който е популярен в Холивуд, доведоха до обвинението му в шарлатанство.

Сватбата ще се състои в село Гейрангер на брега на едноименния фиорд в югозападната част на Норвегия, включен в списъка на ЮНЕСКО.

"Невероятно щастливи сме, че ще можем да отпразнуваме любовта си във великолепната обстановка на Гейрангер", се казва в изявлението на двойката.

Марта Луиз и Дурек Верет обявиха годежа си през юни 2022 г. с благословията на крал Харалд, чиято съпруга е обикновена гражданка, преди да стане кралица Соня.

В отделно изявление кралската двойка и братът на Марта Луиз - престолонаследникът принц Хокон, поздравиха двойката и казаха, че са "щастливи да приветстват Дурек Верет в семейството".

Верет е от афроамерикански произход и описва себе си като "шаман от шесто поколение", който бързо се превърна в противоречива личност в Норвегия. Дурек е духовен наставник на холивудски звезди, сред които Нина Добрев, Гуинет Полтроу, Антонио Бандерас и други.

Противоречията не са чужди и на Марта Луиз, която е четвърта в реда за наследяване на норвежкия престол. Принцесата е привърженичка на алтернативните терапии и освен това твърди, че може да общува с ангели - дарба, която се опитва да сподели - и да печели от нея, чрез курсове и книги.

