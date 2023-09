Мощна магнитна буря ще ни връхлети до дни

Астрономите предупреждават за очаквана геомагнитна буря, която ще ни връхлети на 19-и септември. Според данните от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), тя ще е от клас G1. Възможно е да се усили до G2, предупреждават учените.



Магнитните бури са разделени на пет категории - G1 "слаб", G2 "среден", G3 "силен", G4 "много силен" и G5 "изключително силен", пише "Метео Балканс".



Причината за тази буря е изхвърляната порция плазма от слънчевото петно AR3429, което ще изригне на 18-19 септември. Астрономите от Института по приложна геофизика на НАСА са регистрирали средно по сила изригване на Слънцето с голяма интензивност – M2 (R1) в рентгеновия диапазон.

AND AGAIN! AR3429 produced yet another M flare. This one slightly larger than the last - an M3.4. That is three large events in about 7 hours. Expect more. pic.twitter.com/fGrmjZBCPS