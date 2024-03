Мощна магнитна буря ни връхлита в първия ден на април

Астрономите съобщават, че се очаква силна геомагнитна буря, която ще ни връхлети на 01-02 април. Според данните от Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA), тя ще е от клас G2, пише Meteo Balkans.

От там припомнят, че магнитните бури са разделени на пет категории - G1 "слаб", G2 "среден", G3 "силен", G4 "много силен" и G5 "изключително силен".

Причината за тази буря е изхвърляната порция плазма от слънчевото петно AR3615, което създаде поредица от изригвания със сила клас Х. Към 20:53 UTC на 28 март астрономите от Института по приложна геофизика на НАСА са регистрирали силно изригване на Слънцето с голяма интензивност – Х1 (R3) в рентгеновия диапазон от слънчевото петно AR3615.

Sunspot region AR3615 did not let us down. And as expected, it produced an X flare in the past day. The event was an X1.1 flare at around 20:50 UTC on March 28 with an associated coronal mass ejection (CME). Wow! Read more about sun activity at: https://t.co/dVTIcoTvEg



📸 NOAA. pic.twitter.com/tGpIFJWjJG