Актьорът Дани Мастерсън, който беше осъден на 30 години затвор за изнасилвания, се развежда

Актрисата Бижу Филипс подаде молба за развод със звездата от „Шеметни години“ Дани Мастерсън, дни след като той беше осъден на 30 години затвор за две изнасилвания, съобщи АП.

Този понеделник 43-годишната Филипс подаде молба в съда в град Санта Барбара за прекратяване на почти 12-годишния си брак с 47-годишния Мастерсън, съобщи съдът на своя уебсайт. Двойката има дъщеря на 9 години.

Мастерсън твърди, че е невинен, а адвокатите му казаха, че планират да обжалват. Според тях има проблеми с доказателствата, както и конституционни проблеми с присъдата му.

Actress Bijou Phillips has filed for divorce from Danny Masterson, less than 2 weeks after he was sentenced to 30 years to life in prison for rape #THRNews pic.twitter.com/BHNYUGxx5S