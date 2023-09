Откриха храм на Афродита в потъналия античен египетски град Тонис-Хераклион

Египетско-френска експедиция под ръководството на Европейския институт за подводна археология откри храм на богинята Афродита от 5-и век пр.н.е. в потъналия град Тонис-Хераклион в Абукирския залив до Александрия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, предава БТА.

В храма са намерени бронзови и керамични артефакти, донесени от Гърция, каза генералният секретар на Върховния съвет за антиките на Египет Мустафа Уазири. Учените са се натъкнали и на останки от сгради с дървени колони.

В разрушения храм на Амон пък екипът е достигнал до мястото, където са се съхранявали дарове и ценности, допълни председателят на Европейския институт за подводна археология Франк Годио. Сред тях са златни обеци с формата на лъвска глава, съдове от алабастър за съхраняване на парфюми и козметични масла, сребърни ритуални предмети.

Преди основаването на Александрия от Александър Велики през 331 година пр.н.е. Тонис-Хераклион е най-голямото средиземноморско пристанище на Египет векове наред. Предполага се, че се озовава на дъното на Средиземно море след поредица от земетресения, последвани от приливни вълни, които наводняват и подкопават ивица от делтата на Нил с площ 110 кв.км. и предизвикват пропадането ѝ.

New discovery. The Egyptian-French archaeological mission discovered a Temple of Aphrodite during the excavations at Thonis-Heracleion in Alexandria #Egypt 👏. The temple dates back to the 5th century B.C. #Archaeology pic.twitter.com/ifRrtx4lLR