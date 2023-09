Ъшър ще е звездата в шоуто между полувремената на Супербоул

Ъшър ще бъде водещият изпълнител в шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол "Супербоул" в Лас Вегас, съобщи АП, позовавайки се на Националната футболна лига в САЩ. Мачът ще се играе на 11 февруари в "Олджайънт Стейдиъм", пише БТА.

Ъшър е икона, чиито изпълнения са оставили ярка следа в музиката и ние не бихме могли да сме по-развълнувани от възможността той да бъде звезда на шоуто през следващата година, каза в изявление Сет Дудовски, директор на музикалното звено на Националната футболна лига.

