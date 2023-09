В Полша намериха гроб на дете-вампир

Археолози изровиха останките на шестгодишно дете, като са успели да ексхумират само половината тяло. Другата част липсвала. Ужасяващата находка е разкрита на гробище от 17-ти век в село Пиен, Полша.

Митовете около немъртвите и вампирите датират още от 11-ти век в Източна Европа и не е необичайно да бъдат открити скелети, носещи белезите на тези суеверия.

В Източна Европа разказите за хора, които са умрели и след това са се върнали в света на живите по-късно, са широко разпространени и често са обвинявани за внезапни смъртни случаи и злополуки. Според легендите, вампирите правят бита на живите непоносим и страшен, като предизвикват загадъчна смърт и унищожават реколтата на селяните.

Не за пръв път учените разкопават гробище, смятано за вампирско, но откритието на толкова малък детски скелет, третиран по този начин, се смята за първото по рода си.

Детето, за което се смята, че е на около шест години, е открито заровено с лицето надолу, така че ако се събуди, да захапе земята, вместо да изсмуче кръвта от живи хора, съобщава Daily Mail ,цитирайки Times.

Кракът на детето вампир е бил овързан с катинар, което е с цел да направи излизането му от гроба по-трудно или да направи изобщо невъзможно връщането му сред живите хора. Вратът му е бил заклещен със сърп, който гарантирал, че при изправяне на вампира, той ще се самозаколи. Археолозите също откриват, че след погребението тялото е било частично ексхумирано, а горната половина - отстранена, вероятно за да бъде унищожена.

