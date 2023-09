Младото гадже на Шер с диаманти в устата на ревю в Париж (СНИМКИ)

Шер и Александър Едуардс бяха атракцията за папараците на ревюто на Givenchy по време на Седмицата на модата в Париж. Певицата и младото ѝ гадже изглеждаха щастливи и не спираха да се прегръщат и усмихват.



И като стана въпрос за усмивки - 37-годишният музикант не криеше диамантените си зъби и с охота позираше на фотографите.

Двойката, чиято възрастова разлика надхвърлят 40 години бе стилно облечена изцяло в черно и освен това Шер и Александър бяха боядисали косите си в еднакъв нюанс на русото.Toва е поредната поява на 77-годишната Шер и Александър Едуардс на модно ревю заедно. Американският рапър има доста бурен личен живот. Той има син от моделката и бивше гадже на Кание Уест Амбър Роуз.

“I met my boyfriend here last year, so it’s our anniversary. And so I’m pretty excited,” @Cher said, attending the Givenchy show alongside beau Alexander Edwards. “I don’t know what we’re gonna do. Everything we do is special.” pic.twitter.com/PYHUYlIae1