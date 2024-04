Шер: Ударих хиляди пъти дъното, но никога не се отказах от мечтата си

Американската поп звезда Шер призова хората с мечти никога да не се отказват от тях, "независимо какво се случва".

77-годишната изпълнителка, която се сдоби с наградата за "Икона" на церемонията на iHeartRadio, изнесе на сцената емоционална реч.

"Още от 5-годишна знаех, че трябва да имам мечта, която да преследвам. Първоначално исках да съм Пепеляшка, но това бе невъзможно. През годините дълго се лутах докато открия своята страст. Ударих хиляди пъти дъното, но поне намерих мечтата, която да следвам, а именно - пеенето", каза Шер.

“Have a dream and then don’t give it up no matter what happens, because I know from my own experience that if you have a dream and you stick with it, you will have a wonderful life and it probably will come true.” - Cherhttps://t.co/289Bx1jviY