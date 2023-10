Първият български моден бранд „Рила стил“ празнува 50-годишен юбилей с благотворителна инициатива в подкрепа на УНИЦЕФ. Това съобщават организаторите на събитието, което ще се състои на 10 октомври в София.

Васил Найденов, Виктор Калев, Ани Салич, Гала, Радина Червенова, Николай Михайлов, Ивет Лалова, както и националните посланици на добра воля на УНИЦЕФ България – Елена Петрова и Поли Генова, са дарили свои лични костюми с колекционерска стойност за каузата на УНИЦЕФ.

„Всеки от артикулите в колекционерската изложба е от специален момент на популярните личности, които участват в инициативата. Актьорът Виктор Калев дари костюмът и аксесоарите към него, с които излиза на сцената на първия моноспектакъл „Грамофонът“. Елена Петрова пък се раздели с роклята от първия епизод на сериала „Стъклен дом“, а водещата Гала дари роклята, с която печели първата си награда като водеща на най-гледаното телевизионно предаване „На кафе“ през далечната 2000 г.“, разказват от „Рила стил“.

„В името на каузата на УНИЦЕФ, Ани Салич се раздели с костюма и аксесоара, с които беше водеща на благотворителния сезон на „Като две капки вода“, посветен на благотворителната организация, през пролетта на 2023 г. в ефира на Нова ТВ. Магнетичната Поли Генова дари атрактивния си гащеризон от видеото към песента How we end it, а вратарят на националния отбор по футбол и на ПФК „Левски“ – Николай Михайлов, се раздели с ръкавиците и бутонките, с които излиза в мача-реванш от UEFA Conference League 2022/23 срещу ПАОК. Най-бързата бяла жена на планетата, Ивет Лалова, подари тениска с автографа си, а звездата на българската поп музика, Васил Найденов – едни от любимите си кецове. Една от най-красивите и емблематични телевизионни водещи, журналистът Радина Червенова, дари специална своя рокля, с която празнува сватбения ден на близки приятели в атмосферата на изискания хотел „Джордж V” в Париж“, разказват още от „Рила стил“.

Компанията „Рила Стил“ и дъщерното ѝ дружество, с което става известна в чужбина – Battibaleno, е първият източноевропейски бранд със собствени магазини в столицата на модата и 24 пъти участва в прет-а-порте, Париж, припомнят от компанията. „Рила стил“ се превърна в мода и за елита, и за обикновената жена. Привлякохме към компанията едни от най-добрите чужди дизайнери като Софи Ситбон, Сара Гунарсон, Саша Паша, да създават мода за българките. Посветих най-добрите си години в развитие на компанията и успях, благодарение на много приятели, въпреки перипетиите, административния натиск и вътрешните саботажи. Радвам се, че по повод юбилея на „Рила стил“ успяхме да привлечем за каузата ни да помогнем на УНИЦЕФ и най-популярните български звезди, хора с характер, защото също, както и модата, така и ценностите са непреходни.“, казва Рауф Ахундов, собственик на компанията.