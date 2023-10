Нов иск срещу Харви Уайнстийн: Актрисата Джулия Ормънд го обвинява в сексуално посегателство

Актрисата Джулия Ормънд е подала иск във Върховния съд на Ню Йорк срещу опозорения филмов продуцент Харви Уайнстийн за сексуално посегателство през 1995 г., съобщиха световните осведомителни агенциии, цитирани от БТА.

В иска, подаден в сряда, като ответници са посочени също „Криейтив артистс ейджънси“ („КАЕ“), бившата агенция на Ормънд, „Уолт Дисни кампъни“ и „Мирамакс“ с обвинения, че са знаели за проблемното поведение на Уайнстийн, но не са предприели нищо.

Ормънд, която през 90-те години на миналия век се снима във филми заедно с Брад Пит и Харисън Форд, преди светлината на прожекторите да избледнее, твърди, че Уайнстийн я е нападнал сексуално през декември 1995 г. след бизнес вечеря в Ню Йорк, на която двамата трябвало да обсъдят проект.

Julia Ormond, the English actress best known for her roles in ’90s films such as “Legends of the Fall,” is suing Harvey Weinstein for sexual battery. She is additionally suing CAA, The Walt Disney Company and Miramax. https://t.co/UfgpStTXUv pic.twitter.com/GDsWDld1Qw

Освен това тя твърди, че след като е информирала агентите си Брайън Лурд и Кевин Хювейн, понастоящем съпредседател на „КАЕ“, те не са направили нищо, за да ѝ помогнат, а вместо това са я предупредили да си държи устата затворена. Лурд и Хювейн не са посочени като обвиняеми в иска. Въпреки това имената им са цитирани в жалбата.

„Мъжете в „КАЕ“, които представляваха Ормънд, знаеха за Уайнстийн. Както и работодателите на Уайнстийн в „Мирамакс“ и „Дисни“, се казва в иска и се пояснява: „Недопустимо е, че нито една от тези известни компании не е предупредила Ормънд, че Уайнстийн има история на нападения над жени, защото е твърде важен, твърде влиятелен и им носи твърде много пари“.

According to Julia Ormond's lawsuit, her CAA reps at the time, Bryan Lourd and Kevin Huvane, "focused on the assault from [Harvey] Weinstein’s perspective, asking Ormond whether Weinstein might have believed that Ormond had consented, and suggested that it was Weinstein’s… pic.twitter.com/whjRhei0vv