Кание Уест не позволява на жена си да говори, само той решава какво ще яде и ще носи тя

Скандалният рапър Кание Уест е наложил тотален контрол над гаджето си Бианка Ченсори Той ѝ е забранил да говори, а също така се разпорежда и с това какво ще яде тя.

Маниакът е свел цял списък правила, по които да живее, включително какво да яде и какво – не, както и как да се облича, пише Daily Mail.

Това идва на фона на продължаващите подозрения, че 46-годишният рапър манипулира така наречената си „съпруга“, 28-годишната Бианка, като поведението му стига до нива, в които я превръща в „радикализирана“ версия на бившата си съпруга Ким Кардашиян.

Запознати с двойката твърдят, че Бианка „вече няма собствен ум“ и вместо това просто се „подчинява“ на противоречивия рапър, който я облъчва с твърденията, че те били имали „кралски“ статут.

