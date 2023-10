Откриха вода и въглерод в пробите на НАСА от астероида Бену

НАСА е открила съставки на живота в пробата от астероида Бену. Материалът от астероида беше представен пред публика за първи път, откакто той кацна на Земята миналия месец. Учените заявиха, че са открили високо съдържание на въглерод и вода, съобщи NOVA.

More carbon than expected and an abundance of water were found in the 4.5-billion-year-old asteroid sample returned to Earth by #OSIRISREx. The two combined could mean that the building blocks for life on Earth might be locked in these rocks: https://t.co/IY6QfXXqeT pic.twitter.com/olxjDQG6bm