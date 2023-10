54-годишната Дженифър Анистън с голи сцени в новия сезон на сериала "Сутрешното шоу"

Дженифър Анистън се разголи за снимките на новия сезон на популярния сериал "Сутрешното шоу". Кадри на 54-годишната актриса бяха публикувани от таблоида Daily Mail.

В образа на телевизионния водещ Алекс Леви тя участва с Джон Хам, който играе милиардера Пол Маркс, пише dariknews.bg.

„И двамата актьори бяха напълно голи в интимните сцени, като Дженифър изглеждаше също толкова зашеметяващо, колкото и в първата си такава сцена във филма American Divorce през 2006 г.“, пише таблоидът.

