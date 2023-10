Бившата на Мъск - Граймс, призова американците да гласуват за Тейлър Суифт за президент

Когато се стигне до празното място в бюлетината за гласуване на президентските избори в САЩ през 2024 г., бившата приятелка на Илон Мъск - Граймс, призовава последователите си да напишат едно име: Тейлър Суифт, пише dir.bg.

"В много отношения Тейлър Суифт би била единственият подходящ кандидат за президент, който може да обедини страната", написа бившата на Мъск в X. Клеър Баучер, както е истинското име на Граймс изказва и хипотезата, че Суифт би могла да замести Доналд Тръмп, дори вече се случвало, но "в паралелна вселена". Неин фен също се съгласи, че Тейлър би могла да замени 77-годишния бивш президент на Америка. "Може би тя трябва да се кандидатира и да представлява републиканците". Под поста на Клеър доста интернет потребители всъщност се съгласиха с идеята ѝ.

In many ways Taylor Swift is the only presidential candidate who can unite the country. Trump v Swift is totally occurring in a parallel universe rn https://t.co/NMU1CVBFiw