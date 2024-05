Илон Мъск: Има 20% вероятност изкуственият интелект да унищожи човечеството

Илон Мъск очаква, че до 2026 г. изкуственият интелект ще бъде по-умен от всички хора и че има 20% вероятност да заличи човечеството. Тази новина коментира футурологът доц. д-р Мариана Тодорова в предаването "Сценарий от бъдещето" на Радио "Фокус" с водещ Ива Дойчинова.



Аргументите на Мъск за това твърдение са доста мъгляви и неубедителни, смята доц. Тодорова. "Защо до 2026 г. и 20% вероятност не става ясно. Предстои скоро да разберем защо. Никога не е случайно, когато той излезе с подобни бомбастични изявления. Илон Мъск знае нещо, което ние не знаем, или просто иска да го огласи в публичното пространство. Това, може би са поредните представени от него "фойерверки", смята тя.

