Гуен Стефани получи звезда на Алеята на славата в Холивуд

Поп звездата Гуен Стефани беше удостоена със звезда на холивудската Алея на славата в четвъртък, съобщи калифорнийското радио Кей Ей Би Си, предава БТА.

Стефани, родом от окръг Ориндж в щата Калифорния, е световноизвестна мутиплатинена изпълнителка и носител три награди „Грами“. Тя създава музика вече повече от 30 години.

В четвъртък стотици нейни фенове се събраха, за да видят как тя получава звезда на Алеята на славата.

„Това означава много за мен. Пиша тези песни, откакто съм на 17, и никога не съм мислила, че нещо ще се случи“, каза Стефани.

На събитието бяха гордите ѝ родители, които си припомниха каква е била тя като малко момиче.

You’ll cry after hearing #BlakeShelton’s speech for #GwenStefani, no doubt. ❤️ He honors her during her #HollwyoodWalkofFame ceremony. (🎥: Getty) pic.twitter.com/hOlLvhmDJV