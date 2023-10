Моника Белучи и Тим Бъртън дебютираха като двойка на червения килим в Рим (СНИМКИ)

Моника Белучи и Тим Бъртън не скриха любовта и привързаността си един към друг, дебютирайки като двойка на червения килим, по време на 18-ия филмов фестивал в Рим.

Двамата пристигнаха на премиерата на лентата "Diabolik Chi Sei", в който италианката има роля, като нито за момент не пуснаха ръцете си, докато поздравяваха присъстващите фенове и медии. Моника отново възхити присъстващите с невероятната си визия, пристъпвайки облечена в прилепнала дълга рокля, която ясно очертаваше красивата ѝ фигура. Тим Бъртън пък не свали усмивката от лицето си, ясно показвайки гордостта, която изпитва към любимата си.

Припомняме, че месеци наред се носеха слухове, че артистичната двойка е заедно, но никой от тях не коментира отношенията им. Те продължиха да мълчат и след като в пресата излязоха техни общи снимки, на които двамата проявяват близост един към друг, докато са на разходка, пише още dir.bg.

През юни тази година обаче Моника най-накрая сложи край на мълчанието си и в интервю за френското издание на модното списание "Elle" призна, че обича Тим.

Tim Burton and Monica Bellucci make it red carpet official with Rome Film Festival PDA (via @toofab ) https://t.co/Xu6ORxrofF https://t.co/Xu6ORxrofF

"Какво да кажа... На първо място искам да се знае, че се радвам, че срещнах този човек. Това е една от онези срещи, които рядко се случват в живота. Познавам го като човек, обичам го, а сега ще се срещна и с режисьора, защото започваме едно ново приключение. Обичам Тим и изпитвам oгромно уважение към Тим Бъртън", сподели тогава Моника.

Tim Burton and Monica Bellucci attend a red carpet for the movie "Diabolik Chi Sei?" during the 18th Rome Film Festival at Auditorium Parco Della Musica in Rome, Italy.



More #GettyVideo #RoFF18 #MonicaBellucci #TimBurton 🎥 Giulio Origlia ➡️ https://t.co/t91Q9PNMAk pic.twitter.com/W0TavXuoll